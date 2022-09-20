В России за сутки выявили 46 474 случая заболевания COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зафиксировали 46 474 случая заражения коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 20 535 057 человек. За сутки госпитализировали 4 651 пациента, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 20 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 52 194 человека. Всего выздоровевших — 19 477 825.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 98 россиян. За весь период от инфекции скончались 386 234 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко