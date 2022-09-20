«Татавтодор» отменил тендер на устройство наружного освещения на дороге в Высокогорском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Татавтодор» отменил тендер на устройство наружного освещения на объекте «Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» — Эстачи» в Высокогорском районе Татарстана, выяснило «Реальное время». Потратить на эти цели планировали почти 22,3 миллиона рублей.

В качестве основания для принятия решения об отмене закупки заказчик указал пункт 9.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Татавтодор» и пункт 1.21 документации о закупке. Последний гласит, что компания «вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке».

Планируемая к присоединению суммарная мощность сетей электроснабжения оценивается в 15.0 KBT. Центром питания указана ПС 110 KB «B. Гopa».

Фото: realnoevremya.ru

В апреле «Реальное время» выяснило, что в Татарстане на установку искусственного освещения 9,5 км автомобильных дорог общего пользования направят 72 миллиона рублей. В списке указывалась трасса М-7 «Волга» — Фурсово км 0+000 — км 0+870 в п. Фурсово в Верхнеуслонском районе.

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Татьяна Демина