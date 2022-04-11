На искусственное освещение дорог Татарстана направят еще 72 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на установку искусственного освещения 9,5 км автомобильных дорог общего пользования планируется направить 72 миллиона рублей. Кроме того, на эти средства намерены установить три светофора.

Устройство искусственного освещения запланировало на следующих автодорогах Татарстана:

Аксубаево — Емелькино км 0+000 — км 0+700 в пгт.Аксубаево.

Альметьевск — Муслюмово км 18+920 — км 19+420 и Русский Акташ — Азнакаево км 27+000 — км 27+500 в Альметьевском районе.

«Казань — Ульяновск» — Черки-Кильдуразы — Бикмуразово км 0+700 — км 1+530 в Буинском районе.

Сатышево — Бигеней — Мамалаево — «Мамадыш — Тюлячи» км 3+220 — км 3+920 в с.Казанче-Бигеней в Сабинском районе.

Лениногорск — Черемшан км 0+000 — км 0+250, Бугульма — Лениногорск км 14+370 — км 14+870 и Лениногорск — Карабаш км 0+000 — км 0+250 в Лениногорском районе.

Тетюши — Большие Тарханы — Ундоры км 2+180 — км 2+880 в п.Совхоз Садовод в Тетюшском районе.

М-7 «Волга» — Фурсово км 0+000 — км 0+870 в п.Фурсово в Верхнеуслонском районе.

Чистополь — Булдырь — Четырчи км 0+000 — км 3+400, «Чистополь — Булдырь — Четырчи» — Змеево км 0+000 — км 0+150, «Чистополь — Булдырь — Четырчи» — Юлдуз км 0+000 — км 0+150 в Чистопольском районе.

Светофоры появятся на дорогах:

Альметьевск — Муслюмово км 19+170 в Альметьевском районе.

Казань — Шемордан км 97+030 в Сабинском районе.

Лениногорск — Черемшан км 0+000 в Лениногорском районе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Средства на установку искусственного освещения и светофоров предусмотрены в бюджете Татарстана. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс».

В этом году уже объявлялся тендер на установку искусственного освещения на автодорогах общего пользования Татарстана за 212 миллионов рублей. Предполагалось, что работы пройдут почти на 36 км в Актанышском, Елабужском, Заинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Сармановском и Тукаевском районах республики.



Татьяна Демина