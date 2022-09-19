В Зеленодольском районе простились с погибшим на Украине священником — видео

Фото: скриншот

В селе Исаково Зеленодольского района простились с отцом Анатолием Григорьевым, погибшим на Украине в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает ТНВ.

Настоятель храма Богоявления Господня выполнял обязанности по пасторскому служению для военнослужащих татарстанского добровольческого батальона «Алга».

Проститься с батюшкой приехали сотни человек. Заупокойную Божественную литургию возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а свои соболезнование выразил патриарх Кирилл.

В начале сентября на территории танкового училища в столице Татарстана состоялось торжественное открытие памятника Герою России Дамиру Исламову. Мероприятие прошло в день присяги первокурсников Казанского танкового училища. Старший лейтенант погиб 7 марта в ходе спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина