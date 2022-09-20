Сегодня в Татарстане сильный дождь и до +21 градуса

Во вторник, 20 сентября, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Днем на востоке ожидается дождь, локально сильный, в отдельных районах с грозой, прогнозирует Гидрометцентр республики.

Днем воздух в Татарстане прогреется до +16..+21 градусов. В Казани прогнозируется от +16 до +19°С, в Набережных Челнах — от +17 до +20°С.

Ожидается юго-западный умеренный ветер. Местами при грозе его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал очень теплую погоду в ПФО до 21 сентября. Температурный фон в регионах Поволжья ожидается на 7—11 градусов выше нормы.



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Татьяна Демина