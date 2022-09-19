Делегация Татарстана приняла участие в заседании круглого стола «Голестан — Татарстан» в Иране

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с делегацией республики принял участие в заседании круглого стола «Голестан -Татарстан». Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия по поставкам продукции нефтехимической и машиностроительной отрасли.



— Мы высоко ценим сотрудничество с Ираном в рамках российско-иранских отношений. У нас богатые исторические, экономические и культурные связи. В 2022 году мы заметно активизировали наше сотрудничество и уже провели встречи с руководителями ряда провинций, — отметил Минниханов.



В составе делегации были министр промышленности и торговли республики, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, министр культуры республики, председатель Государственного комитета Татарстана по архивному делу, представители АО «Агросила», АО «Рацин», ООО «Высокогорский молочный завод Елмай», передает пресс-служба президента республики.



Сегодня Минниханов находится в городе Горган, расположенном в иранской провинции Голестан. Президент Татарстана вчера прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Первым делом он посетил провинцию Восточный Азербайджан.



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Татьяна Леухина