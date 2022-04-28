Для строительства трассы М-12 во Владимирской области запустят четыре асфальтобетонных завода

Фото: «Автодор»

Летом текущего года для первого этапа строительства трассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург» во Владимирской области запустят четыре асфальтобетонных завода. Об этом сообщает ТАСС.

Два завода построены в прошлом году, еще один планирует открыть в мае. Новые производственные площадки будут расположены в Покрове и возле деревни Васильевка. Мощность каждой из них составит 150 тонн смеси в час.

Работы по укладке асфальта начались 25 апреля. В настоящее время ведется укладка основания, на котором будет устроен нижний слой, а в июле начнутся работы по верхнему. Кроме того, на первом этапе возведения М-12 построят 24 моста и путепровода, три скотопрогона и два подземных пешеходных перехода.

Фото: «Автодор»

26 апреля стало известно, что в 2022 году запланирован запуск движения на участке второго этапа М-12 во Владимирской области. На 26 из 37 км возводят девять искусственных сооружений, в том числе развязку с М-7, на которой расположатся 10 съездов. Здесь уже завершен монтаж всех 39 балок, ведется подготовка к бетонированию пролетов дорожного полотна.

В этом месяце на нулевом этапе трассы М-12 в Московской области начали укладывать асфальт. Движение на участке протяженностью более 20 км также планируют запустить уже в этом году.



Максим Кокунин