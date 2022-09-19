В этом году количество ремонтных работ в общественных пространствах Казани превысило прошлогодние показатели

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова рассказала, что в этом году количество ремонтных работ в общественных пространствах Казани превысило прошлогодние показатели. Однако для их проведения была создана специальная аварийная бригада, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Латыповой, за летний сезон силами бригады отремонтировано более 2 тыс. кв. м и заменено 200 кв. м дощатого настила, очищено от надписей более 150 кв. м деревянных конструкций, покрашено более 100 кв. м поверхностей, а также восстановлено и покрашено 20 качелей и 30 скамеек.

— Ежедневно в общественных пространствах отдыхают тысячи казанцев и гостей города. Это скорая помощь, которая может оперативно отремонтировать вышедшее из строя оборудование, — отметил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.

Кроме того, в этом году в парке «Крылья Советов» рабочие отремонтировали горку, обновили деревянный настил и восстановили ограждение. В Горкинско-Ометьевском лесу была обновлена детская площадка «Сказочный лес», отремонтированы деревянный настил и контейнерный центр Cube.

В парке по улице Мира и парке «Континент» отремонтированы памп-треки, в парке Горького восстановлены пеленальные комнаты и обновлен газон, в парке Урицкого произведена очистка озера. Также отремонтирован и заменен деревянный настил в лесопарке Лебяжье, на бульваре «Фестивальный» и в парке «Калейдоскоп».

Метшин поручил руководителю исполкома Казани Рустему Гафарову проконтролировать, чтобы у аварийной бригады имелось необходимое оборудование. «Важно, чтобы работники могли самостоятельно в течение суток устранять мелкие неполадки и производить необходимый ремонт», — сказал он.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Напомним, в июле сообщалось, что в 2022 году в содержание садов, парков и скверов Казани вложат еще 6,3 миллиона рублей из городского бюджета. Из них более 2 миллионов направят на очистку спортивных и детских площадок от льда и снега в зимнее время.



Оставшиеся средства рассчитаны на летний период. Из них 2 миллиона вложат в сбор случайного мусора на территории казанских общественных пространств. Почти 1 миллион направят на выкашивание газонов моторной косилкой, полмиллиона — на очистку урн от мусора, а оставшиеся 800 тысяч рублей на — очистку дорожек, спортивных и детских площадок от грязи и мусора.



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Максим Кокунин