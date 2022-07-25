На содержание садов, парков и скверов Казани направят еще 6,3 миллиона рублей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В 2022 году в содержание садов, парков и скверов Казани вложат еще 6,3 миллиона рублей из городского бюджета. Из них более 2 миллионов направят на очистку спортивных и детских площадок от льда и снега в зимнее время.



Оставшиеся средства рассчитаны на летний период. Их низ 2 миллиона вложат в сбор случайного мусора на территории казанских общественных пространств. Почти 1 миллион направят на выкашивание газонов моторной косилкой, полмиллиона — на очистку урн от мусора, а оставшиеся 800 тысяч рублей на — очистку дорожек, спортивных и детских площадок от грязи и мусора.

В списке более 100 общественных пространств Казани. В частности, сквер у мечети на пересечении проспекта Победы и Оренбургского проезда, сквер у администрации Вахитовского и Приволжского районов по ул. Ипподромной, территория на пересечении улиц Маршала Чуйкова и Академика Лаврентьева, сквер у Северного вокзала по ул.Декабристов, Сад Рыбака по улице Клары Цеткин, а также площадь 1 Мая по ул.Кремлевской и так далее.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Субподрядчика ищет казанский МУП «Горводзеленхоз», выступающий генеральным подрядчиком. Работы требуется проводить в течение этого года.

«Реальное время» писало, что в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.



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Татьяна Демина