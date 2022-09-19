Кабмин Татарстана утвердил план подготовки по военно-учетным специальностям в 2022/2023 учебном году

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кабинет министров Татарстана утвердил план мероприятий по подготовке к военно-учетным специальностям в 2022/2023 учебном году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в число основных мероприятий входят подведение итогов подготовки граждан по данным специальностям, определение задач на будущий учебный год в рамках заседания призывной комиссии Татарстана, проведение учебно-методического совещания руководителей заинтересованных организаций и другие.

Кроме того, в течение учебного года Военным комиссариатам республики, а также ДОСААФ необходимо провести отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также организовать их подготовку по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил России из числа неработающих призывников.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, в школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в сентябре этого года и в апреле 2023-го проведут учебные сборы по основам военной службы.

На сборы отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения.

Местом проведения станут не только общеобразовательные заведения, но и учебные пункты: центры спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Казани и Нижнекамске, «Ватан» — в Чистополе, такие же зональные центры, оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, там, где имеется возможность, на базе воинских соединений. В столице республики базой для сборов станет Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.



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Максим Кокунин