В Казани мошенники попытались похитить у пенсионерки около одного миллиона рублей
В Казани мошенники попытались похитить у пенсионерки около одного миллиона рублей, рассказав ей о том, что ее родственница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Уточняется, что вечером 16 сентября на ее домашний телефон позвонили неизвестные. В трубке пенсионерка услышала женский плач и подумала, что ей звонит ее внучка. Девушка объяснила, что она попала в ДТП и ей нужна помощь.
В разговор вмешался мужчина, который представился следователем по имени Дмитрий. Он сообщил, что для решения вопроса необходимо передать около одного миллиона рублей. Однако у пенсионерки не оказалось нужной суммы, и она предложила отдать имеющиеся 130 тысяч рублей. Пожилая жительница Казани по указанию звонившего передала подъехавшему курьеру пакет с наличкой. Позже она все-таки решила созвониться с родственницей и узнала, что с ней все в порядке.
В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Московский» возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Ведутся поиски злоумышленников.
На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 34 лет. Они обвиняются в мошенничестве на общую сумму в 2,5 млн рублей.
По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемые звонили пенсионерам и рассказывали им, что их родственники устроили ДТП. За денежное вознаграждение они обещали помочь в решении вопроса, чтобы на виновников аварии не завели уголовные дела. Потерпевшие передавали деньги через курьерскую службу такси, после чего они распределялись между соучастниками, которые в это время находились в Москве.
Жертвами преступлений стали шестеро казанцев в возрасте от 77 до 97 лет. Свою вину мужчины не признали. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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