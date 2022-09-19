В Казани мошенники попытались похитить у пенсионерки около одного миллиона рублей

В Казани мошенники попытались похитить у пенсионерки около одного миллиона рублей, рассказав ей о том, что ее родственница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Уточняется, что вечером 16 сентября на ее домашний телефон позвонили неизвестные. В трубке пенсионерка услышала женский плач и подумала, что ей звонит ее внучка. Девушка объяснила, что она попала в ДТП и ей нужна помощь.

В разговор вмешался мужчина, который представился следователем по имени Дмитрий. Он сообщил, что для решения вопроса необходимо передать около одного миллиона рублей. Однако у пенсионерки не оказалось нужной суммы, и она предложила отдать имеющиеся 130 тысяч рублей. Пожилая жительница Казани по указанию звонившего передала подъехавшему курьеру пакет с наличкой. Позже она все-таки решила созвониться с родственницей и узнала, что с ней все в порядке.

В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Московский» возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Ведутся поиски злоумышленников.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 34 лет. Они обвиняются в мошенничестве на общую сумму в 2,5 млн рублей.

По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемые звонили пенсионерам и рассказывали им, что их родственники устроили ДТП. За денежное вознаграждение они обещали помочь в решении вопроса, чтобы на виновников аварии не завели уголовные дела. Потерпевшие передавали деньги через курьерскую службу такси, после чего они распределялись между соучастниками, которые в это время находились в Москве.

Жертвами преступлений стали шестеро казанцев в возрасте от 77 до 97 лет. Свою вину мужчины не признали. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Максим Кокунин