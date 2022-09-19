Эксперт рассказала, как защитить детей от болезней в детском саду

Фото: Олег Тихонов

Профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, доктор биологических наук Оксана Гизингер рассказала RT о детском иммунитете. Эксперт раскрыла допустимое число эпизодов острого респираторного заболевания (ОРЗ) в год для ребенка и то, как защитить его от болезней в детском саду.

— У каждого человека есть врожденный и приобретенный иммунитет. Именно последний — специфический, или адаптивный, иммунитет — формирует «память» против конкретных антигенов. После первого контакта с возбудителем иммунитет быстрее и эффективнее развивает на него реакции в будущем. Когда ребенок попадает в коллектив детского сада, его иммунитет сталкивается с целым спектром новых вирусов и бактерий, учится вырабатывать против них защиту. Для ребенка допустимы до восьми эпизодов ОРЗ в год, — отметила Гизингер.

Она также пояснила, что несмотря на частые простуды, отдавать ребенка в дошкольные учреждения необходимо. Так иммунитет адаптируется к вирусам и бактериям.

Фото: Максим Платонов

— Есть факторы и ситуации, которые мешают детсадовцам противостоять болезням. Иммунная защита может быть ослаблена на фоне стресса — из-за расставания с родителями и привычной домашней обстановкой. Часто родители ограничены в возможности брать длительный больничный, и ребенок возвращается в сад, полностью не выздоровев. Еще одна ошибка — заниматься самолечением, которое в итоге окажется малоэффективным, а в худшем случае может привести к осложнениям, — подчеркнула профессор.

По ее словам, родителям нужно обратиться к врачу, если ребенок болеет ОРЗ каждый месяц. В таком случае, несмотря на отсутствие понятия в международной классификации болезней, дошкольника могут отнести к условной группе «часто болеющих детей». Врачи ставят их на специальный учет, изучают причины таких состояний, проводят терапию. Все это помогает не допустить развития хронических заболеваний.

— В силах родителей помочь детскому организму бороться с вирусами и бактериями. В этом помогают процедуры закаливания, прогулки на свежем воздухе и физическая активность, регулярная влажная уборка дома, одежда по погоде — чтобы не было ни перегрева, ни переохлаждения организма, — напомнила врач.

Фото: Максим Платонов

Питание также заметно сказывается на работе иммунитета, отметила она.

— На работу иммунной системы влияет витамин D, которым богата рыба жирных сортов. Кроме того, еда определяет состояние микробиоты кишечника — самого большого иммунного органа человека, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, качественный ночной сон также способствует профилактике простуды.

— Научные исследования доказывают, что депривация сна подавляет иммунитет человека, увеличивает риск простудных заболеваний. В этом вопросе важна гигиена сна: рекомендуется проветривать комнату на ночь, за пару часов до сна исключить любые мерцающие экраны и ограничить физическую активность, наладить строгий режим времени отхода ко сну и подъема, — заключила Гизингер.

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Елизавета Пуншева