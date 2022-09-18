Средняя зарплата работников леса в Татарстане составляет 31 413 рублей

Фото: realnoevremya. (архив)

В Татарстане средняя зарплата работников леса составляет 31 413 рублей. Об этом сообщает Татарстанстат.

В республике насчитывается 2 385 работников леса.

Фото: Татарстанстат

В Татарстане по состоянию на 1 января 2022 года на 1 тысячу гектар уменьшилась площадь земель лесного фонда по сравнению с 1 январем 2021 годом и составила 1233 тысяч гектар.

Инфографику подготовили ко Дню лесного работника России.

В марте Минлесхоз республики сообщал, что в 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 3,6 тысячи га. В эти работы входят посадка лесных культур на площади 1,4 тысячи га, естественное лесовосстановление на 2,1 тысячи га, комбинированное лесовосстановление на 4 га и лесоразведение на 104 га.



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Татьяна Леухина