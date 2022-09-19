Запрашиваемые россиянами микрозаймы достигли рекордных значений

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В августе 2022 года средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в России составила 24,8 тысячи рублей. Это рекордный показатель, пишет со ссылкой на исследование экосистемы Unicom,



Жители России стали запрашивать займы в микрофинансовых организациях на 1,5% больше, чем в июле этого же года. С начала 2022-го сумма уменьшалась — в марте она составила 16,3 тысячи рублей, но уже в апреле увеличилась до 23,5 тысячи рублей. В последний раз такие суммы фиксировали в мае прошлого года — 24,45 тысячи рублей и июле 2022 года — 24,5 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Микрофинансовые организации готовы предложить клиентам в среднем втрое меньше запрашиваемой суммы — около 8-9 тысячи рублей. Эксперты объясняют это тем, что компании не хотят рисковать образованием «плохих» задолженностей.

Согласно данным НБКИ, в июле 2022 года жителям Татарстана выдали 77 605 микрозаймов. Это на 1,2% больше, чем в июне.



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Илина Хакимова