Запрашиваемые россиянами микрозаймы достигли рекордных значений
В августе 2022 года средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в России составила 24,8 тысячи рублей. Это рекордный показатель, пишет со ссылкой на исследование экосистемы Unicom,
Жители России стали запрашивать займы в микрофинансовых организациях на 1,5% больше, чем в июле этого же года. С начала 2022-го сумма уменьшалась — в марте она составила 16,3 тысячи рублей, но уже в апреле увеличилась до 23,5 тысячи рублей. В последний раз такие суммы фиксировали в мае прошлого года — 24,45 тысячи рублей и июле 2022 года — 24,5 тысячи рублей.
Микрофинансовые организации готовы предложить клиентам в среднем втрое меньше запрашиваемой суммы — около 8-9 тысячи рублей. Эксперты объясняют это тем, что компании не хотят рисковать образованием «плохих» задолженностей.
Согласно данным НБКИ, в июле 2022 года жителям Татарстана выдали 77 605 микрозаймов. Это на 1,2% больше, чем в июне.
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