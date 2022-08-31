В Татарстане выросла выдача микрозаймов

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле 2022 года жителям Татарстана выдали 77 605 микрозаймов. Это на 1,2% больше, чем в июне, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству оформленных в июле «займов до зарплаты» Татарстан занял шестое место среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных микрозаймов. В топ-5 попали Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.

Заметнее всего выдача микрозаймов в июле выросла в Московской области — на 6,4%. За месяц там оформили 123 207 «займов до зарплаты».

В некоторых регионах России выдача займов в июле сократилась. Это Приморский край (-0,3%), Ханты-Мансийском автономный округ (-0,2%) и Архангельская область (-0,1%)

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в июле выдали 2,63 миллиона займов «до зарплаты». Это на 2,7% больше, чем в июне 2022 года.

— После пяти месяцев постоянного сокращения, в мае — июле был отмечен некоторый рост выдачи микрозаймов. При этом апрельский спад был полностью отыгран и выдача займов «до зарплаты» достигла прошлогодних уровней, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным НБКИ, в июле 2022 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 912 рублей. По сравнению с апрелем он уменьшился на 1,5%.



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Татьяна Демина