ОДКБ старается достичь мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном

ОДКБ «пока не достает шашку из ножен» и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем, заявил глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.

— Вместе с тем у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии, — сказал он.

Фото: ru.wikipedia.org

На этой неделе ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Сегодня стало известно, что ОДКБ не будет направлять военный контингент в страну.



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Максим Кокунин