Альметьевскому предпринимателю выдали разрешение на строительство после вмешательства прокуратуры

Альметьевская прокуратура провела проверку по обращению индивидуального предпринимателя, пожаловавшегося на бездействие муниципалитета при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что по истечении двух месяцев с момента подачи обращения заявитель не получил ответа от исполкома.

В адрес руководителя исполкома Альметьевского района внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, что после вмешательства прокуратуры предпринимателю выдано разрешение на строительство, а виновному должностному лицу объявлен выговор.

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуру работникам ООО «Инженерный центр «Гамма» выплатили 2 млн рублей долга по зарплате.

Установлено, что 22 работникам предприятия была не выплачена заработная плата за январь — август 2022 года.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

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Максим Кокунин