Эрдоган заявил, что целью Турции является вступление в ШОС

Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Конечно, мы не являемся членом «шанхайской пятерки». Мы находимся здесь в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <...> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, — сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что быть или не быть членом ШОС — разные вещи, и вступление Турции в организацию переведет ее отношения со странами-участницами в совершенно иное положение. Однако на вопрос, имеет ли он в виду вероятность стать членом организации, Эрдоган ответил утвердительно.

— Конечно. Это и есть цель, — подчеркнул турецкий лидер.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, на этой неделе Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.



Стоит отметить, что процедура вступления Исламской республики началась еще на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года. В том же году секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что политические препятствия для вступления Ирана в организацию устранены.



Сейчас в ШОС входят:

Россия,

Китай,

Индия,

Казахстан,

Киргизия,

Таджикистан,

Узбекистан,

Пакистан.



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Максим Кокунин