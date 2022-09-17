На 91-м году жизни скончался режиссер Игорь Масленников

Режиссер, лауреат госпремии России Игорь Масленников умер на 91-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оргсекретаря Союза кинематографистов Михаила Калинина.

— Да, сегодня скончался. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся… От старости человек ушел просто, и все, — сказал он.

Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания народного артиста РСФСР (1987 год), лауреат Государственной премии России (2001 год). Он является автором серии фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии «Зимняя вишня» и картины «Пиковая дама».

Фото: скриншот из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» — первая серия «Знакомство»

Напомним, в начале недели в возрасте 68 лет скончался главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

В редакции газеты подтвердили смерть главреда, заявив:

— Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

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Максим Кокунин