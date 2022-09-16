Путин заявил, что для встречи с Зеленским необходимо согласие Киева

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться, если Киев будет на это согласен. Однако пока украинские власти отказываются, заявил президент России Владимир Путин.

— Первое условие — чтобы они (киевские власти, — прим. ред.) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал — не знаю где, но публично — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — не надо, — приводит «РИА Новости» слова главы государства.

Также Путин на пресс-конференции в Узбекистане заявил, что киевские власти отказались от всех договоренностей с Россией и объявили о том, что они будут добиваться победы на поле боя.

— Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление, — заявил он.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. При этом Киев отказался от переговоров и решил идти военным путем.

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Татьяна Леухина