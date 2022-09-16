Илья Адамский: «Продажи в сфере строительства выросли почти на 20%»

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В сегодняшних условиях ожидаемо растут цены почти на все категории товаров. Чего, к удивлению, не скажешь, о стройтоварах. Цены на них в Татарстане снизились на 25—30%, заявил руководитель категории «Строительство и мебель» Авито Илья Адамский в прямом эфире «Реального времени».

По его словам, спрос на товары этой категории лишь растет:

— У нас довольно высокий спрос, мы очень сильно растем по сравнению с прошлым годом. Только в августе в Татарстане в нашей категории было 65 тысяч сделок. Причем, мы сейчас говорим про категорию строительства. Если говорить о числе предложений продавцов, то здесь у нас тоже большой рост. Количество продавцов стройматериалов увеличилось на 45%, и объявления у нас выросли больше, чем на треть.

Адамский отметил, что при этом цены относительно прошлого года значительно снизились. Причины этому пока не до конца ясны.

— Если говорить про цены — у нас цены снижаются. Авито ассоциируется с невысокими ценами всегда. Понятно, что цены снижаются во всей категории на рынке. Мы сейчас видим, что в Татарстане медианная цена в категории ремонта снизилась где-то на 30% по сравнению с прошлым годом. Цены на материалы снижаются, там лаки, краски. 28, 25, 26 процентов примерно. <…> У этого есть много различных факторов, мы не все из них поняли. У нас сейчас сентябрь, нам только предстоит в этом разобраться пока, почему это произошло.

По данным платформы и к удивлению спикеров, самыми популярными товарами этой категории в Татарстане стали заборы.

— Мы посмотрели специально статистику по Казани: мы видим, что удивительным образом самые популярные категории... Продажи выросли к прошлому году почти на 20%… Наибольшей популярностью, там рост в 2—2,5 раза, у нас пользовались по Казани заборы и ограждения. Также у нас выросли сыпучие материалы, строительные месива. По этим категориям рост в 2—2,5, в 2,3 раза. В целом, где-то на 20% выросли продажи.

Эксперт напомнил о мерах безопасности онлайн-шопинга. При выборе продавца надо обращать внимание на наличие подтвержденной верификации.

— Мы действительно видим: есть продавцы, которые почему-то верят, что именно их товары, если они прикинуться не тем, кто они есть на самом деле, будут вызывать больше доверия. Это странно, тем более в нашей категории. <…> Поэтому у нас в категории этого все меньше и меньше, если честно. Плюс мы начали верифицировать продавцов. Причем как частных, так и компании. В случае частных продавцов это будут либо права, либо паспорт. А у компаний — мы знаем их ИНН, расчетный счет. Есть плашечка «проверенный продавец», можно на нее ориентироваться. Мы абсолютно точно это знаем, мы верифицировали.

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Елизавета Пуншева