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Сбербанк откроет первый офис исламского финансирования

10:45, 16.09.2022

До конца текущего года Сбер откроет первый офис партнёрского финансирования в городе Казань. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках четвёртого ежегодного Российского исламского экономического форума, который проводится в городе Каспийске Республики Дагестан.

Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке будут представлены продукты партнёрского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчётно-кассовое обслуживание и другие.

По результатам работы пилотного офиса Сбер примет решение о тиражировании проекта и открытии новых точек.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«На территории Татарстана проживает более 1,5 млн мусульман и присутствует постоянно растущий спрос на продукты исламского финансирования. В результате анализа потребительского спроса, мы решили открыть первый офис партнерского финансирования в Казани. Уверен, что он станет одним из самых популярных офисов Сбера в Татарстане, а жители республики — его первыми клиентами».

ПАО «Сбербанк»

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