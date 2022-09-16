Сбер в Татарстане помогает строителям сдать более 800 тысяч квадратов жилья

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк в Республике Татарстан поддерживает строительство более 100 многоквартирных домов, благодаря которым будет введено в эксплуатацию свыше 800 тысяч кв. м жилья. Только с начала года банк более чем на 35% увеличил объемы кредитования республиканских застройщиков.

Основным способом приобретения квартир в новостройках по-прежнему остается ипотека. В среднем 8 из 10 сделок на первичном рынке совершается в рамках программ «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека». За три летних месяца льготными условиями воспользовались более 600 тыс. семей Татарстана. Также в этот период банк зафиксировал двукратное повышение количества поданных заявок на получение жилищного кредита в сравнении с предыдущими месяцами. Рост показателей происходит в связи с реализацией отложенного спроса, стабилизацией экономики и снижением уровня процентных ставок.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Татарстанское отделение Сбера активно реализует и собственные программы поддержки с региональными застройщиками, которые предполагают сниженные субсидированные ипотечные ставки. Механизм позволяет нашим клиентам существенно сокращать ежемесячный платеж».

ПАО «Сбербанк»

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