В Татарстане снизились цены на помидоры, конфеты и мясные консервы для детского питания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно подсчетам Татарстанстата, в республике с 5 по 12 сентября снизились цены на пшено, свежие помидоры, мясные консервы для детского питания. Также подешевели мягкие, глазированные шоколадом конфеты, и некоторые другие продукты питания.

Заметнее всего за неделю в Татарстане снизилась средняя цена на свежие помидоры. Они подешевели на 2,94%, до 62,2 рубля за килограмм.

Шоколадные конфеты стали дешевле на 2,33%. Средняя цена на 12 сентября составила 395,56 руб./кг. Пшено подешевело на 2,19%, до 43,95 руб./кг, а мясные консервы для детского питания — на 2,72%, до 914,42 руб./кг.

Также в республике снизились цены на свинину, баранину, сосиски и сардельки, сливочное и подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Подешевели сахар-песок, соль, пшеничная мука, яблоки и бананы.

Фото: Татарстанстат

С 5 по 12 сентября в Татарстане подорожали свежие огурцы, полукопченая колбаса и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Не изменились цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина