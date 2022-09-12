В казанском поселке Залесный произошло смертельное ДТП

Сегодня утром в казанском поселке Залесный возле дома №34 по улице Осиновской автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает Госавтоинспекция по городу.



Уточняется, что автомобиль Skoda не уступил дорогу пожилой женщине, которая переходила ее по зебре. От полученных травм 88-летняя гражданка скончалась на месте.

В конце прошлой недели в Азнакаевском районе Татарстана на дороге Азнакаево — Тумутук водитель «Лады Гранты» не убедился в безопасности маневра и выехал со второстепенной дороги, в результате чего получил сильнейший удар в правый бок от автомобиля KIA.

В результате столкновения отечественный автомобиль сильно смяло. В нем находился двухлетний ребенок, который погиб на месте. Еще четыре человека пострадали, среди них двое детей 4 и 6 лет.

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Максим Кокунин