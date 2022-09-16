В Казани начался ремонт проезда между улицами Товарищеской и Масгута Латыпова

В Вахитовском районе Казани начался ремонт местного проезда. Работы ведутся на участке между улицами Товарищеской и Масгута Латыпова, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Уточняется, что рабочие ремонтируют тротуары, укладывают щебеночное покрытие, устанавливают дорожные и бортовые камни. Также проводится вертикальная планировка грунта.

Протяженность участка составляет более 200 метров. Работы проводятся по программе «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Казани продлили ограничение движения для пешеходов по улицам Восстания и Кулахметова, а также для автомобильного транспорта по улице Васильченко.

До 11 октября будет частично ограничен проезд для автотранспорта по проезжей части возле домов №1в, 6, 6/1, 7, 12/4, 16 к.1, 16 к. 2, 63 по улице Васильченко.

Кроме того, с 11 октября по 25 ноября частично перекроют тротуары возле дома №31 по ул. Кулахметова и дома №83а по ул. Восстания.



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Максим Кокунин