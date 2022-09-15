В Приволжье покупатели недвижимости все чаще используют неипотечные сервисы Сбербанка

С начала 2022 более 8 тысяч жителей Приволжья воспользовались электронными сервисами Сбербанка для оформления сделки купли-продажи недвижимости без ипотеки. В Татарстане эта цифра составила более 1 400 сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 2 раза.



Для совершения сделок купли-продажи любой жилой недвижимости клиенты могут воспользоваться такими сервисами, как «Электронная регистрация» (16+) и «Безопасные расчеты» (16+), которые максимально упрощают и ускоряют процесс покупки.



Сервис «Электронная регистрация» позволяет за один визит в банк оформить расчеты и все документы по сделке без посещения МФЦ и Росреестра. При этом покупатель и продавец могут находиться в разных городах России, а процесс регистрации можно отслеживать онлайн в личном кабинете «Домклик».



Сервис «Безопасные расчеты» позволяет обезопасить покупателя квартиры — деньги, которые он внесет за квартиру, будут храниться на специальном номинальном счете до момента регистрации сделки в Росреестре. И только после этого они автоматически поступят продавцу на любой указанный им счет, в том числе в другом банке. Кроме того, при проведении сделки клиент может воспользоваться услугой подготовки договора купли-продажи — специалисты Сбербанка учтут рекомендации законодательства и Росреестра.



Также клиентам, которые покупают или продают квартиру без участия экспертов рынка недвижимости, «Домклик» предлагает сервис «Сделка под ключ» (16+), который решает все вопросы в одном месте и уже включает в себя необходимые услуги:

юридическую проверку недвижимости с правовым заключением, рекомендациями юристов и консультацией онлайн;

подготовку договора купли-продажи;

сервис безопасных расчетов;

сервис электронной регистрации;

оплату госпошлины за регистрацию в Росреестре;

консультацию по перечню документов, необходимых для регистрации в Росреестре.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»:



«Электронная регистрация, безопасные расчеты — это удобство, скорость, надежность и безопасность. Для большинства покупка собственной квартиры становится одной из самых значимых покупок в жизни. Важно, чтобы процедура решения жилищного вопроса проходила максимально комфортно. Поэтому мы помогаем нашим клиентам в сопровождении такого важного события».



Для заказа электронных сервисов к покупке-продаже недвижимости необходимо зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете «Домклик» и выбрать подходящий офис, дату и время ее проведения.



*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ — Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

ПАО «Сбербанк»



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