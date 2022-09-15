В Татарстане построят первый в России корабль на водородных топливных элементах

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», входящий в АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», подписали договор о строительстве первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах.

Церемония прошла в рамках XI «Петербургского международного газового форума». Подписи под документом поставили генеральный директор центра Олег Савченко и генеральный директор предприятия Александр Филиппов. Подписание состоялось в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого академика Российской академии наук Андрея Ивановича Рудского.

Фото: Максим Платонов («Чайка-СПГ»)

Напомним, этим летом между судостроительной компанией «Ак Барс» и Жатайской судоверфью было подписано соглашение о сотрудничестве, касающееся строительства судов на сжиженном природном газе. Верификация документов прошла в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия) с 22 по 25 июня.

Татарстан уже производит судно, работающее на сжиженном природном газе, — «Чайка-СПГ». Первое такое вышло в рейс 30 августа 2020 года. Теплоход, вмещающий 176 человек, предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. В будущем Татарстан планирует выпустить на Зеленодольском заводе имени Горького как минимум 20 подобных кораблей.



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Максим Кокунин