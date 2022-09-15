Минниханов выразил соболезнование коллективу «Комсомольской правды» по поводу смерти Владимира Сунгоркина

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил телеграмму по поводу смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, который скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Она адресована первому заместителю главреда газеты Олесе Носовой.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Николаевича Сунгоркина — одного из достойнейших представителей медиасферы и большого профессионала своего дела, с именем которого связана многолетняя молодость и популярность легендарной «Комсомолки».

— Ваша редакция, вся отечественная журналистика понесли невосполнимую потерю — Владимир Николаевич был поистине незаурядной личностью и настоящим подвижником, талантливым публицистом и умелым руководителем, мудрым учителем и наставником для нескольких поколений журналистов, — сказал Рустам Минниханов.

Владимир Сунгоркин. Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана выразил искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, слова поддержки всем, кому он был дорог. Он напомнил, что в Татарстане хорошо знали и уважали Владимира Николаевича, высоко ценили его активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к многогранной жизни республики. В памяти всех, кому посчастливилось знать и работать с покойным, он останется как очень интеллигентный, светлый, духовно богатый и щедрый сердцем человек.

Напомним, Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября. Ему было 68 лет. Это случилось во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.



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Анна Санникова