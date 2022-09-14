В Татарстане предприятие «Ирек» собрало рекордный урожай — видео
Предприятие в Тукаевском районе «Ирек» собрало рекордный урожай. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Урожайность на предприятии составила 82,1 ц/га. Это рекорд в республике.
Вчера вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заявил, что в Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых. Лидерами уборочной кампании этого года в Татарстане стали Арский и Тетюшский районы.
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