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В Татарстане предприятие «Ирек» собрало рекордный урожай — видео

22:59, 14.09.2022
В Татарстане предприятие «Ирек» собрало рекордный урожай — видео
Фото: president.tatarstan.ru

Предприятие в Тукаевском районе «Ирек» собрало рекордный урожай. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Урожайность на предприятии составила 82,1 ц/га. Это рекорд в республике.

Вчера вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заявил, что в Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых. Лидерами уборочной кампании этого года в Татарстане стали Арский и Тетюшский районы.

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Татьяна Леухина
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