ООН предупредила о риске нехватки продовольствия для населения мира в 2023 году

Мир в следующем году может столкнуться с нехваткой продовольствия для всего населения планеты. Об этом заявила региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

В этом году проблема была в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

— Но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты, — заявила она в интервью телеканалу NHK.

Фото: pxhere.com

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с катастрофой в связи с растущей проблемой доступа стран к продовольствию. По его словам, уже в это году в мире может разразиться сразу несколько кризисов, вызванных голодом. В 2023 ситуация может стать только хуже.



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Татьяна Леухина