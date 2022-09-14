Новости общества

00:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота

23:29, 14.09.2022
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота
Фото: realnoevremya.ru

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенную концентрацию диоксида азота выявил пункт наблюдения №7, расположенный по ул. Декабристов, 183. Она составила 0,264 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 13 сентября по 7 часов 14 сентября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также