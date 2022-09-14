КАМАЗ планирует опубликовать отчет по МСФО за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что компания сохраняет намерение разместить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, несмотря на непубликацию соответствующего материала по итогам первого полугодия. Об этом сообщает «Интерфакс».

По итогам 6 месяцев этого года компания опубликовала отчетность только по РСБУ. Выручка составила 122,5 млрд рублей (+9%), чистая прибыль — 2,7 млрд руб. (-4,7%). Отчетность по МСФО за полугодие не публиковалась, несмотря на относительно позитивные ожидания по ключевым показателям.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце августа сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за первое полугодие. Данное решение автопроизводитель отказался комментировать.

Финансовый директор КАМАЗа Андрей Максимов в середине августа заявил, что компания на тот момент еще не определилась, публиковать ли отчетность за I полугодие. Чуть ранее, в середине июня, гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщал, что финансовые результаты компании по МСФО за I полугодие ожидаются не хуже, чем годом ранее.

— По итогам полугодия у нас финансовые показатели, по моим расчетам, будут не хуже прошлогодних. Скажем так — на уровне прошлого года. Очевидно, что основная масса хорошей работы и доходов была сформирована за первые три месяца года. Далее показатели падают, — сказал он.

За первое полугодие 2021 года КАМАЗ получил выручку в размере 118,853 млрд рублей (+40,2%) и чистую прибыль в 3,969 млрд рублей.



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Максим Кокунин