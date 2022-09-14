Татарстан занял 35-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат руководителей

Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»), Татарстан занял 35-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат руководителей отделов и подразделений в местных компаниях.

Так, размер дохода (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции в республике, составил 71 500 рублей.

На первом месте оказалась Москва, где начальникам платят в среднем 198 287 рублей. На втором месте — Приморский край (160 000 рублей), на третьем — Санкт-Петербург (131 132 рубля), на четвертом — Свердловская область (120 000 рублей), на пятом — Московская область (113 646 рублей).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в третьем квартале этого года 40% соискателей Татарстана не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства.

Стоит отметить, что во втором квартале 2022 года так ответили 46% респондентов. Кроме того, респонденты стали чаще отмечать, что готовы снизить свои зарплатные ожидания: в третьем квартале 2022 года так ответили 39%, во втором таких было 35%. Также изменилась доля тех, кто затруднился ответить: она выросла на 2% (с 19% до 21%).



В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.

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Максим Кокунин