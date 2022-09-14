В казанских Дербышках пожарные спасли женщину, просившую о помощи, с балкона горящей квартиры

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера в 20.42 на номер вызова пожарной охраны поступило сообщение о том, что в доме №22 по улице Халезова на балконе о помощи просит женщина, в квартире которой начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие пожарные подразделения развернули и подали пожарную автолестницу на балкон пятого этажа. В это же время они в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе проникли в квартиру, где ликвидировали горение на площади 5 кв.м.

Уточняется, что спасенная не пострадала. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Неделю назад в Лениногорском районе Татарстана на пожаре в частном доме в селе Бакирово на улице 1 Мая погиб мужчина 1962 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 03.00. По прибытии пожарного расчета отдельного поста «Шугурово» ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» установлено, что происходило горение одноэтажного щитового частного жилого дома размером в плане 8х10 метров, кирпичного гаража размером 6х8 метров и стоящего во дворе автомобиля.



Предварительные причины пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении. По информации дознавателей Государственного пожарного надзора, погибший мужчина проживал один, накануне вернулся из командировки (работал вахтовым методом), употреблял спиртные напитки, имел привычку курить дома.

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Максим Кокунин