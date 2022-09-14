На «Ночном трамвае» в Казани прокатились больше 2 тысяч человек

Фото: Пресс-служба Казанского ТЮЗа

Более двух тысяч человек стали зрителями спектакля-променада «Ночной трамвай» в Казани. Об этом сообщили в мэрии города.

С момента премьеры — 12 июня 2021 года — первый в Татарстане «Ночной трамвай» проехал более 3,5 тысячи километров.

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

Трамвай курсирует по маршруту №5а два раза в неделю — по пятницам и субботам. Водитель театра на рельсах забирает зрителей в 23:00 от остановки «Станция метро «Проспект Победы». Каждый зритель получает наушники, в которых звучит текст пьесы Зои Рутер. Действие спектакля происходит внутри трамвая, а декорациями служат виды ночной Казани — парк Победы, ДК химиков, Ягодная слобода, озера Нижний и Средний Кабан.

Спектакль идет полтора часа, он имеет возрастное ограничение 18+. По сюжету молодой мотоциклист Александр Белов волей судьбы оказывается заточен в трамвае и пытается из него выбраться. Он вспоминает свою жизнь, решения и поступки. Вместе с главным героем зрители поразмышляют о семье, прощении, выборе и самоопределении, мечтах и бегстве от самих себя.

Подробнее о спектакле можно прочитать в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова