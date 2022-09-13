Никита Евсеев заключил новый контракт с «Ак Барсом»

Защитник Никита Евсеев подписал новый двусторонний контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до конца сезона-2024/25. Евсеев выступает за команды системы «Ак Барса» с сезона-2021/22.

Хоккеист провел 41 игру за «Барс» и набрал 5 (2+3) очков, а также 27 встреч за «Ирбис», отличившись 11 (2+9) баллами за результат. В этом Фонбет чемпионате КХЛ защитник провел четыре матча.

В конце августа «Ак Барс» подписал с 32-летним защитником Максимом Чудиновым соглашение, которое рассчитано на один сезон.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина