«Ак Барс» на один сезон подписал контракт с Максимом Чудиновым

Фото: «Ак Барс»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал соглашение с 32-летним защитником Максимом Чудиновым, которое рассчитано на один сезон, сообщается в Telegram-канале команды.

Чудинов провел в КХЛ 669 матчей и набрал 232 (75+157) очка при показателе полезности «+100».

— Мы остались довольны работой Максима на предсезонных сборах, считаем его подписание полезным для нашей линии обороны. Его игра на синей линии, умение вести шайбу и менять направление атаки усилят команду. Мы рады, что смогли быстро договориться обо всех условиях со стороной игрока — это говорит о большом желании Чудинова играть за нашу команду, — прокомментировал заключение контракта генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Сам хоккеист заявил, что в команде у него есть много знакомых, с которыми он работал и раньше. Чудинов отметил, что теперь он каждый день будет работать вместе с ними «ради одной цели — Кубка Гагарина».

Очень рад подписать контракт, спасибо клубу и тренерам за доверие — я пропустил год, но дали возможность показать себя. Весь год тренировался, ночами занимался в зале, знал, что буду играть в этом сезоне, — сказал он.

Фото: «Ак Барс»

14 июля обладатель Кубка Гагарина, двухкратный чемпион мира Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом».

В прошлом сезоне Александр Радулов выступал за «Даллас». Хоккеист провел 74 матча и набрал 22 (4+18) очка. В НХЛ в общей сложности он сыграл 591 матч, набрав 417 (165+252) очков при показателе полезности +69.



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Максим Кокунин