СберМаркет сделал доставку в Казани бесплатной
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет* сделал доставку в Казани бесплатной. Чтобы получить свой заказ, казанцам нужно только заплатить 1 рубль за его сборку. Ранее в Казани стоимость плановой доставки составляла 129 рублей, а быстрой — 59 рублей. Сборка же стоила 59 и 29 рублей соответственно. Таким образом, благодаря нововведению уже к октябрю этого года жители города смогут сэкономить в среднем более 4,5 млн рублей.
По данным аналитиков СберМаркета, чаще всего казанцы заказывают с доставкой молочные продукты, яйца, овощи и зелень, грибы и безалкогольные напитки. Пользуясь быстрой доставкой, казанцы также предпочитают класть в онлайн-корзину сладости и колбасные изделия. Плановую применяют чаще для заказа хлеба и фруктов.
ТОП продуктов в Казани в плановой доставке
ТОП продуктов в Казани в быстрой доставке
Молочные продукты, яйца
Молочные продукты, яйца
Овощи, зелень, грибы
Овощи, зелень, грибы
Бакалея
Безалкогольные напитки и соки
Безалкогольные напитки и соки
Сладости
Хлеб и выпечка
Бакалея
Фрукты и ягоды
Хлеб и выпечка
Сладости
Фрукты и ягоды
Сыры
Сыры
Мясо и птица
Мясо и птица
Соусы, специи и приправы
Колбасные изделия
Личная гигиена
Личная гигиена
В СберМаркете в Казани представлены не только федеральные ретейлеры, такие как METRO, «ВкусВилл», «Пятерочка», «Рив Гош», «Ашан», «Лента» и др. Жители города могут сделать заказ и в местных магазинах: «Агат», «Бахетле», «Ветна» и т. д.
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Справка
***Сервис СберМаркет предоставляется ООО «Инстамарт Сервис», 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 9, этаж 2, помещ. III, ком. 7 ОГРН 1187746494980. Подробности на сайте sbermarket.ru и в мобильном приложении СберМаркет: Доставка продуктов (12+)
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