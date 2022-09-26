Новости бизнеса

17:01 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

СберМаркет сделал доставку в Казани бесплатной

16:07, 26.09.2022 2
СберМаркет сделал доставку в Казани бесплатной
Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет* сделал доставку в Казани бесплатной. Чтобы получить свой заказ, казанцам нужно только заплатить 1 рубль за его сборку. Ранее в Казани стоимость плановой доставки составляла 129 рублей, а быстрой — 59 рублей. Сборка же стоила 59 и 29 рублей соответственно. Таким образом, благодаря нововведению уже к октябрю этого года жители города смогут сэкономить в среднем более 4,5 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

По данным аналитиков СберМаркета, чаще всего казанцы заказывают с доставкой молочные продукты, яйца, овощи и зелень, грибы и безалкогольные напитки. Пользуясь быстрой доставкой, казанцы также предпочитают класть в онлайн-корзину сладости и колбасные изделия. Плановую применяют чаще для заказа хлеба и фруктов.

ТОП продуктов в Казани в плановой доставке

ТОП продуктов в Казани в быстрой доставке

Молочные продукты, яйца

Молочные продукты, яйца

Овощи, зелень, грибы

Овощи, зелень, грибы

Бакалея

Безалкогольные напитки и соки

Безалкогольные напитки и соки

Сладости

Хлеб и выпечка

Бакалея

Фрукты и ягоды

Хлеб и выпечка

Сладости

Фрукты и ягоды

Сыры

Сыры

Мясо и птица

Мясо и птица

Соусы, специи и приправы

Колбасные изделия

Личная гигиена

Личная гигиена

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

В СберМаркете в Казани представлены не только федеральные ретейлеры, такие как METRO, «ВкусВилл», «Пятерочка», «Рив Гош», «Ашан», «Лента» и др. Жители города могут сделать заказ и в местных магазинах: «Агат», «Бахетле», «Ветна» и т. д.

Токен: Pb3XmBtztA11Wskp83c2qZvoniww48oahSwMo2e

Реклама
Справка

***Сервис СберМаркет предоставляется ООО «Инстамарт Сервис», 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 9, этаж 2, помещ. III, ком. 7 ОГРН 1187746494980. Подробности на сайте sbermarket.ru и в мобильном приложении СберМаркет: Доставка продуктов (12+)

БизнесРозничная торговляТехнологииОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок