СберМаркет сделал доставку в Казани бесплатной

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет* сделал доставку в Казани бесплатной. Чтобы получить свой заказ, казанцам нужно только заплатить 1 рубль за его сборку. Ранее в Казани стоимость плановой доставки составляла 129 рублей, а быстрой — 59 рублей. Сборка же стоила 59 и 29 рублей соответственно. Таким образом, благодаря нововведению уже к октябрю этого года жители города смогут сэкономить в среднем более 4,5 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

По данным аналитиков СберМаркета, чаще всего казанцы заказывают с доставкой молочные продукты, яйца, овощи и зелень, грибы и безалкогольные напитки. Пользуясь быстрой доставкой, казанцы также предпочитают класть в онлайн-корзину сладости и колбасные изделия. Плановую применяют чаще для заказа хлеба и фруктов.

ТОП продуктов в Казани в плановой доставке ТОП продуктов в Казани в быстрой доставке Молочные продукты, яйца Молочные продукты, яйца Овощи, зелень, грибы Овощи, зелень, грибы Бакалея Безалкогольные напитки и соки Безалкогольные напитки и соки Сладости Хлеб и выпечка Бакалея Фрукты и ягоды Хлеб и выпечка Сладости Фрукты и ягоды Сыры Сыры Мясо и птица Мясо и птица Соусы, специи и приправы Колбасные изделия Личная гигиена Личная гигиена

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

В СберМаркете в Казани представлены не только федеральные ретейлеры, такие как METRO, «ВкусВилл», «Пятерочка», «Рив Гош», «Ашан», «Лента» и др. Жители города могут сделать заказ и в местных магазинах: «Агат», «Бахетле», «Ветна» и т. д.

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