Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика» на весь сезон, чтобы раздать билеты детям

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика» на весь сезон в Континентальной хоккейной лиге и в сентябре раздал билеты детям. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «молний» является воспитанником нижнекамского хоккея.

«Михаил выкупил у «Нефтехимика» целый сектор. В сентябре он раздал билеты детишкам из местных школ. А кто пойдет на его именной сектор в октябре, Сергачев объявит позже. Вот так просто можно творить волшебство», — написано в телеграм-канале «Матч ТВ».

Напомним, нижнекамский «Нефтехимик» со старта сезона проиграл в пяти играх подряд и набрал лишь 1 очко, доведя игру с ЦСКА до овертайма. Нижнекамцы идут на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.