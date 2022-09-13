ВТБ в Татарстане увеличил выдачи ипотеки на 18%

Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

ВТБ в августе предоставил жителям Татарстана около 800 ипотечных кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей, на 18% превысив июльский показатель. Ипотечные продажи банка в республике демонстрируют уверенный рост пятый месяц подряд. Больше половины августовских выдач — 1,9 млрд рублей — приходится на льготные программы. Всего за 8 месяцев ВТБ выдал татарстанцам 6,2 тысячи кредитов на 24,6 млрд рублей.

Одним из заметных трендов августа стал рост спроса жителей Татарстана на «семейную» ипотеку сразу на 40% к объему июльских выдач. С запуском собственной программы под 3% для многодетных семей только за август ВТБ заключил в рамках «семейной» ипотеки 145 сделок, общая сумма выдач превысила 800 млн рублей. По основной ипотечной госпрограмме за последний летний месяц татарстанские заемщики оформили в ВТБ сделки почти на 1,1 млрд рублей.

В целом по России клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тысячи сделок на 83 млрд рублей — в целом по банку этот показатель растет пятый месяц подряд.

«Ипотечный рынок Татарстана подтверждает общероссийскую тенденцию: объемы выдачи ипотеки растут уже несколько месяцев подряд. Темпы роста ускоряет обновление льготных программ для семей, а также снижение ставок по базовым банковским продуктам. В летние месяцы начал восстановление спрос клиентов на приобретение жилья на вторичном рынке. Мы видим, что ипотека постепенно возвращается к выравниванию спроса нового и вторичного жилья», — отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 г. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%, «Дальневосточная» — от 1,7%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.