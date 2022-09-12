Apple представила iOS 16 — обновление доступно и для россиян

Американская корпорация представила новую операционную систему iOS 16. Обновление доступно и российским пользователям.

В операционной системе обновили экран блокировки. На нем пользователи смогут выбирать и изменять шрифты, фото из личной библиотеки для экрана и устанавливать различные виджеты. Уведомления в iOS 16 будут появляться в нижней части экрана блокировки, пишет ТАСС.

Фото: pxhere.com

Также в новой IOS функцию фокусировки подключили к экрану блокировки. Благодаря этому «Календарь», «Почта», iMessage и Safari смогут отображать только то содержимое, которое соответствует интересам пользователя. Операционная система iOS 16 доступна владельцам iPhone 8 и смартфонам новее.

Новые iPhone 14 появятся в России уже в октябре. В страну модели планируют завозить по параллельному импорту. Стоимость iPhone Pro Max 1 TB начинается от 166 990 рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина