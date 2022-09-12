«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ
«Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась со счетом 2:3.
В составе «Ак Барса» голы забили Кирилл Семенов и Александр Радулов. У белорусов отличились Седрик Пакетт (дубль) и нападающий Брэндон Козун.
Следующий матч Фонбет чемпионата КХЛ казанцы проведут дома 14 сентября против «Торпедо».
В четверг «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в домашнем матче.
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