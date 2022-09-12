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«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ

21:33, 12.09.2022
«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась со счетом 2:3.

В составе «Ак Барса» голы забили Кирилл Семенов и Александр Радулов. У белорусов отличились Седрик Пакетт (дубль) и нападающий Брэндон Козун.

Следующий матч Фонбет чемпионата КХЛ казанцы проведут дома 14 сентября против «Торпедо».

В четверг «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в домашнем матче.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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