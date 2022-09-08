«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом домашнем матче
«Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в «Татнефть Арене» завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В составе казанцев шайбы забили Александр Радулов и Вадим Шипачев.
Следующий матч Фонбет чемпионата КХЛ состоится 12 сентября. «Ак Барс» сыграет дома против минского «Динамо».
В понедельник казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 5:1.
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