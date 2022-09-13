В Казани впервые пройдет Всероссийская конференция, посвященная уличному и архитектурному освещению

В Казани 19 и 20 октября впервые пройдет Всероссийская конференция по уличному и архитектурному освещению «Привлекательный город: в свете комфортной городской среды». Об этом сообщила мэрия города.

По словам генерального директора АО «Казэнерго» Рустама Абдулхакова, мероприятие проводится с 2019 года, ранее его принимали только Санкт-Петербург и Москва. Казань станет третьим российским городом, где пройдет Всероссийская конференция по уличному и архитектурному освещению.

Участники конференции обсудят вопросы создания комфортной городской среды с использованием современных технологий освещения общественных пространств и эксплуатации городских сетей уличного, архитектурно-художественного, дворового и паркового освещения.



Также в Казани с 1 по 3 декабря состоится очередной архитектурный форум «Казаныш». В этом году темой мероприятия станет «Город для молодежи».



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Илина Хакимова