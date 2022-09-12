Эксперты «Авито» расскажут казанскому бизнесу, как найти новых клиентов и продавать товары для ремонта

20 сентября «Авито» проведет в Казани мероприятие для бизнесменов «Продавцам из сферы ремонта и строительства: как найти новых клиентов на «Авито». Эксперты платформы и предприниматели расскажут, как продвигать товары для ремонта и какие инструменты «Авито» использовать для успешных продаж, какие ниши самые перспективные, как развивать бизнес в текущих рыночных условиях.

Летом 2022 года число сделок только по товарам для ремонта и строительства на «Авито» в Казани выросло на 26% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день на платформе насчитывается более 5,5 миллиона объявлений о продаже товаров для ремонта и строительства, и более 90 тысяч из них — объявления от предпринимателей Казани. Это говорит о высокой популярности ее среди профессиональных продавцов в городе. Поэтому 20 сентября «Авито» проведет конференцию (18+), где поможет предпринимателям из сферы строительства и ремонта разобраться, что происходит на рынке и как развивать их бизнес в онлайне с помощью представленных на платформе инструментов.

В качестве спикеров на конференции выступят:

Илья Адамский , руководитель макрокатегории «Строительство и мебель» в «Авито», расскажет о трендах рынка строительства и поделится информацией по увеличению продаж строительных материалов, инструментов, сантехники и других товаров для ремонта в Казани;

, руководитель макрокатегории «Строительство и мебель» в «Авито», расскажет о трендах рынка строительства и поделится информацией по увеличению продаж строительных материалов, инструментов, сантехники и других товаров для ремонта в Казани; Юлия Корнеева , руководитель группы отдела продаж «Авито», расскажет, какие товары в категории «Ремонт и строительство» покупатели ищут чаще и как растет спрос в подкатегориях;

, руководитель группы отдела продаж «Авито», расскажет, какие товары в категории «Ремонт и строительство» покупатели ищут чаще и как растет спрос в подкатегориях; Айдар Яруллин, региональный менеджер по работе с клиентами в Казани, и Мария Пасхина, менеджер по работе с ключевыми клиентами в России, объяснят, как легче всего зайти на площадку и успешно стартовать, о новых профилях, тарифах с оплатой за клики, доставке силами продавца с использованием безопасной сделки через «Авито» (DBS), а также о других доступных профессиональных инструментах для продавцов.

В рамках конференции пройдут и другие мероприятия:

панельная сессия с клиентами: продавцы и производители, которые используют площадку, расскажут про свой бизнес и роль «Авито» в нем, поделятся лайфхаками и успешными кейсами;

секция о том, как продавать и не уйти в демпинг при высокой конкуренции, аналогичных товарах и одинаковых ценах;

открытый микрофон: можно будет задать свои вопросы о продвижении и продажах на «Авито»;

вечерняя часть, где можно будет обсудить интересующие темы и задать вопросы в неформальной обстановке, а также принять участие в насыщенной развлекательной программе.

Мероприятие пройдет по адресу: Казань, Big Twin Arena, проспект Ямашева, 115а. В 14:00 открывается регистрация, деловая часть стартует в 14:30. Вечерняя часть начнется в 19:00. Количество мест для регистрации на мероприятие ограничено, от одной компании принимаются заявки не более чем от двух человек.

Посмотреть полную программу конференции, расписание сессий и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке (18+).

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