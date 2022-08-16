Первые Ту-214 для коммерческих полетов появятся в следующем году — самолеты строятся в Казани
Первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
— Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации, — приводит ТАСС его слова.
Строительство новых самолетов уже началось. Ожидается, что воздушное судно будет комфортным для пассажиров.
Сейчас на самолетах используется новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки, которые отвечают международным требованиям, система кондиционирования воздуха.
В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.
В апреле премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщал, что Казанский авиационный завод им Горбунова (входит ПАО «Туполев») готовится выпустить три самолета Ту-214 в будущем году.
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