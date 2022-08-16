Первые Ту-214 для коммерческих полетов появятся в следующем году — самолеты строятся в Казани

Первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

— Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации, — приводит ТАСС его слова.

Строительство новых самолетов уже началось. Ожидается, что воздушное судно будет комфортным для пассажиров.

Фото: wikimedia.org

Сейчас на самолетах используется новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки, которые отвечают международным требованиям, система кондиционирования воздуха.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.

В апреле премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщал, что Казанский авиационный завод им Горбунова (входит ПАО «Туполев») готовится выпустить три самолета Ту-214 в будущем году.



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Татьяна Леухина