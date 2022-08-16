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Первые Ту-214 для коммерческих полетов появятся в следующем году — самолеты строятся в Казани

10:20, 16.08.2022 2
Первые Ту-214 для коммерческих полетов появятся в следующем году — самолеты строятся в Казани
Фото: commons.wikimedia.org

Первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

— Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации, — приводит ТАСС его слова.

Строительство новых самолетов уже началось. Ожидается, что воздушное судно будет комфортным для пассажиров.

Фото: wikimedia.org

Сейчас на самолетах используется новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки, которые отвечают международным требованиям, система кондиционирования воздуха.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.

В апреле премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщал, что Казанский авиационный завод им Горбунова (входит ПАО «Туполев») готовится выпустить три самолета Ту-214 в будущем году.

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Татьяна Леухина
ПромышленностьМашиностроениеОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:24
    давно пора было их выпускать, а не вот это все.
    первым делом, первым делом - самолеты...
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  • Анонимно 16:33
    "Все это, конечно, так, все это верно. Бумага написана правильно, все хорошо…" А вот теперь представьте ситуацию. Проходит 3-5 лет, война позади, а мировой кризис в самом разгаре, народ особо никуда не летает. И какие- нибудь вумные головы из Боинга или Эйрбаса приезжают к нам и за сущие копейки предлагают свои самолеты. Предложение из тех, от которых грех отказываться! А если еще и подмаслить?! И куда бедному КАПО деваться? ТПП завершено, свои самолеты пусть и в малых партиях, но сходят. Но, зараза, они же дорогие и неконкурентоспособные! И опять стоп? Сколько раз так уже было за последние 30 лет? Несчесть! Вот об этом кто- то думает? Выход на поверхности: закрыть иносамолетам калитку к нам к едреней бабушке! Вот это будет нормальный государственный протекционизм. В конце- концов во второй половине 20 века именно так поднимались нынешние западные гиганты авиапрома. Да, может быть не сразу, но и мы восстановим свои компетенции в авиастроении. Наши деды и отцы могли, а мы нет что- ли? Руки отсохли и голова отвалилась?! Воля только нужна и все у нас получится.
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