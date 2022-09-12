Мордовский предприниматель выиграл спор с Минэкономики Татарстана по субсидированию кредитов

Как стало известно «Реальному времени», индивидуальному предпринимателю из Мордовии удалось выиграть судебный процесс с чиновниками из Татарстана. Работающий в статусе ИП Роман Лукин обратился в Минэкономики РТ в рамках объявленной программы для бизнеса по субсидированию затрат по уплате процентов по кредитам. Но заявку бизнесмена отклонили, и он подал иск.

Заявка не соответствовала критериям отбора

Как следует из материалов дела, в Минэкономики Татарстана заявку предпринимателя отклонили, потому что она не соответствовала критериям отбора, которые были прописаны в программе:

предприниматель, согласно выписке из ЕГРЮЛ, имеет основной вид деятельности, который не относится ни к одной категории заявителей; в согласии предпринимателя на публикацию в интернете информации о нем отсутствует наименование программы, что не соответствует порядку отбора.

На суде представитель предпринимателя заявил, что бизнесмен относится ко II категории лиц, имеющих право участвовать в отборе. В порядке программы субсидирования указано, что в ней могут участвовать предприниматели, имеющие кредитный договор на реализацию инвестиционных проектов.

Фото: realnoevremya.ru

По поводу того, что заявку предпринимателя отклонили еще и по причине неправильно заполненного согласия на публикацию в интернете, Лукин пояснил, что в Минэкономики нечетко прописали требования к этому документу.

— Так, отклоняя заявку ИП Лукина Р.А., уполномоченный орган (Минэкономики Татарстана, — прим. ред.) ссылается на несоответствие заявки п.4.1.5.2. Положения объявления о проведении отбора: <...> «в согласии на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором, отсутствует наименование программы, — указано в материалах дела.

На суде предприниматель требовал признать отказ Минэкономики РТ незаконным, его самого — победителем конкурса на субсидирование затрат по кредитам и заключить с ним соглашение о предоставлении субсидий.

Иск предпринимателя удовлетворен частично

В рамках разбирательства Арбитражный суд Татарстана установил, что требование Лукина признать отказ в получении субсидий незаконным из-за неправильно заполненного согласия на публикацию в интернете действительно имеет под собой основание. Связано это с тем, что в порядке поведения отбора не указано, что это согласие должно содержать название программы.

— В пункте 2.1.1.14. «объявления о проведении отбора» не установлено, что письменное согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации <...> должно содержать наименование программы отбора, — указано в материалах дела.

Суд решил удовлетворить требование предпринимателя в этой части, но не встал на его сторону касательно второй причины отказа — несоответствия основного вида деятельности ИП категориям заявителей. Представитель бизнесмена заявлял, что Лукин относится ко II категории заявителей, в рамках которой в отборе могут принимать участие в том числе предприниматели, которые взяли кредит на реализацию инвестиционных программ.

В кредитном договоре, который предоставил Лукин, указано, что деньги ему нужны на приобретение оборудования, что, согласно его позиции, и является доказательством инвестиционной деятельности. Суд с такой позицией не согласился, потому что в ФЗ «Об инвестиционной деятельности» указано, что инвестиционный проект должен содержать еще проектно-сметную документацию, а также бизнес-план. Эта информации предоставлена не была.

Фото: realnoevremya.ru

— Учитывая, что заявитель не подтвердил отнесение его к заявленной II категории заявителей <...>, а также то, что субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных <...> на соответствующий финансовый год и плановый период, у суда не имеется оснований для возложения на ответчика (Минэкономики Татарстана, — прим. ред.) обязанности признать заявку заявителя, победителем отбора на возмещение затрат, <...> а также признать заявителя победителем отбора и предоставлении субсидии, — указано в материалах дела.

В итоге суд удовлетворил заявление предпринимателя частично. У него есть право обжаловать данное решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца, а также в кассационном и надзорном порядке.

Субсидия в размере фактически уплаченных процентов по кредиту

Согласно постановлению Кабмина Татарстана, победителям отбора на предоставление субсидий предоставляются денежные средства, равные фактически уплаченному проценту по кредиту с 1 января 2020 года до момента подачи заявки, за вычетом уже полученных субсидий за тот же срок. Для заявителей второй категории, к которой и относит себя и Лукин, размер субсидии не может превышать 5 млн рублей за один календарный год.

Результатом предоставления субсидии является увеличение количества застрахованных лиц относительно от того числа, которое было предоставлено к заявке на участие в отборе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров