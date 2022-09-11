Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в понедельник
В Татарстане в понедельник ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью и утром 12 сентября на территории республики местами ожидается туман.
В понедельник, 12 сентября, существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью похолодает до +2..+7 ˚C, на почве и в воздухе местами заморозки до -1 ˚C. Днем потеплеет до +12..+17 ˚C.
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