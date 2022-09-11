В Татарстане число браков в 1,5 раза превысило количество разводов

Фото: Максим Платонов (архив)

За семь месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 12 810 браков. Это в 1,5 раза больше числа разводов, засвидетельствованных за этот же период — 8 174, следует из данных Росстата. Подробнее — в материале «Реального времени»

Число браков выросло в Татарстане выросло, но незаметно

По сравнению с январем-июлем прошлого года число новых браков в Татарстане осталось практически на том же уровне. Прирост составил всего 0,1%. За первые семь месяцев 2021-го в республике появилось 12 802 новых семьи.

По числу зарегистрированных в январе-июле 2022 года браков Татарстан оказался лидером среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте соседняя Башкирия — 12 260 новых семей, на третьем — Нижегородская область с 10 284 актами о регистрации брака.

По числу зарегистрированных в январе-июле 2022 года браков Татарстан оказался лидером среди регионов Приволжского федерального округа. Фото: Максим Платонов

Аутсайдером по числу новых браков стала Марий Эл. За семь месяцев свадьбы в республике сыграли 1 535 пар, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение числа браков зарегистрировали лишь в трех регионах ПФО. В Татарстане прирост оказался самым небольшим.

Лидером по росту числа новых браков по итогам января-июля 2022 года стала Саратовская область. За семь месяцев там поженились 6 748 раз, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте Кировская область — 3 432 брака (+1,5%).

Лидером по росту числа новых браков по итогам января-июля 2022 года стала Саратовская область. Фото: Максим Платонов

В остальных регионах ПФО зафиксировано снижение числа браков. Заметнее всего их число по сравнению с январем-июлем 2021-го сократилось в Удмуртии — на 9,5%. За первые семь месяцев 2022 года там брак заключили 3 948 пар.

В целом в ПФО за январь-июль 2022 года зарегистрировали 87 260 раз. Это на 2,7% меньше, чем аналогичный период прошлого года.

Разводиться татарстанцы стали реже

Количество разводов за январь-июль 2022 года в Татарстане сократилось. Их стало меньше на 5,5%. В республике за первые семь месяце прошлого года брак расторгли 8 654 раза.

По количеству разводов Татарстан оказался на втором месте в Приволжском федеральном округе. Республику «обогнала» соседняя Башкирия, где за семь месяцев 2022 года развелись 9 563. По сравнению с январем-июлем прошлого года число разводов там выросло на 3,3%.

Башкирия — один из трех регионов Приволжского федерального округа, где зафиксировали рост числа расторжений браков. Заметнее всего эта динамика по итогам первых семи месяцев 2022 года проявилась в Оренбургской области — по сравнению с январем-июлем число разводов выросло на 7,5%, до 5 522. На 3% увеличилось количество разводов в Марий Эл, до 1 424.

На 3% увеличилось количество разводов в Марий Эл, до 1 424. Фото: Максим Платонов

Всего в Приволжском федеральном округе за январь-июль 2022 года зарегистрировали 67 451 развод. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 2,9%

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Татьяна Демина